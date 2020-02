Nicolás Lúcar: el Congreso funcionó para que cada uno pueda proteger a su corrupto

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

El día de mañana se entregan finalmente las credenciales para los congresistas recién electos el 26 de enero y a partir de esto se inicia un periodo que es extraordinariamente importante para el país y la responsabilidad que tienen sobre sus hombros los señores y señoras que han sido electos congresistas es enorme porque el país no puede seguir prendiéndole más la confianza a sus dirigentes, hemos llegado a una situación límite, una situación en el que la desesperanza y la desmoralización pueden convertirse en violencia, sino miremos lo que ha pasado y sigue pasando lamentablemente en Chile.

Tenemos una oportunidad de que el Perú recupere la confianza en sus dirigentes políticos, pero para eso, el Congreso de la República tiene que dejar de ser en primer lugar lo que ha sido, un vergonzoso escenario no solo para dispuesta ridículas para proteger los intereses cada uno de su corrupto porque finalmente funcionó el Congreso, toda las iniciativas o parte trascendental de los debates tenían que ver exclusivamente con este tema, que el sistema de justicia no avanzara, que no se llegara a saber la verdad, que se cayera el Equipos Especial Lava Jato, que no hubiese acuerdo con Odebrecht, que si iba o no presa Keiko Fujimori o cualquier otro dirigente como PPK y demás. En eso se nos ha ido la vida en los últimos tiempos en lo que se refiere a la actuación de la clase política.

Y lo que la gente espera no es solo un compromiso firme en la lucha contra la corrupción, sino que le dejen esa tarea al Ministerio Público, que debe recibir junto a la Policía todo el respaldo y apoyo necesario para que lleve adelante esta batalla y caiga todo el que tenga que caer, no importa el signo político que tenga y que el Congreso no sea utilizado por escudo por nadie para protegerse de las investigaciones contra la corrupción y que el Congreso deje de ser un instrumento para boicotear estas investigaciones, pero dicho esto lo que espera la gente es en primer lugar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, se ha hablado durante toda la campaña de que se iba a acabar con la inmunidad parlamentaria para proteger a congresistas que hubieran cometido delitos y eso tiene que cumplirse, se prometió en diferentes tonos.

Al final prometieron que iba a haber un manejo austero del Congreso, que se iban a acabar los ejércitos de asesores individuales para los congresistas y que se iban a acabar las bonificaciones que no tienen ninguna correspondencia, ni con la realización de la función, ni con la situación de la inmensa mayoría de trabajadores del Estado peruano, pero además de eso la gente espera respuesta a sus problema, que el Congreso haga algo porque algo tendrá que hacer en la lucha contra la delincuencia, la gente está esperando que hagan algo respecto a las AFP y la situación absolutamente inaceptable de los jubilados, están esperando tener respuesta sobre los peajes de Lima, pero no solo de los peajes, sino de la entrega de concesiones vergonzosas en todo el país que han sido hechas en condiciones absolutamente lesivas para el Estado, para los ciudadanos y construidas solo para favorecer a empresas de inescrupulosos que no se han detenido en coimear a quien sea necesario para lograr estos privilegios.

La gente está esperando respuestas respecto a una situación como las tarifas eléctricas donde ocurre lo que ocurre en ninguna parte del planeta, que las grandes empresas pagan la mitad de lo que paga la energía un poblador de Villa El Salvador o de San Juan de Lurigancho, que es una situación absolutamente inaceptable en cualquier parte, pero que en el Perú ocurre todos los días. Es decir, la gente está esperando respuestas y soluciones a sus problemas y el Congreso tiene una enorme responsabilidad en este sentido y el mensaje que tienen que recibir es que los estamos mirando, señores congresistas, los estamos mirando y vamos a esperar y vigilar que cumplan sus compromisos y de una vez por todas se ponga en el centro de la atención la agenda de la inmensa mayoría de los peruanos y no de algunos políticos corruptos o de sus amigos empresarios inescrupulosos y también corruptos, el Perú espera que lo que se ponga en la agenda sea realmente los problemas nacionales. ¡Los estamos mirando!