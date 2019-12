Nicolás Lúcar: “El 26 de enero el poder estará en nuestras manos, elijamos bien”

En nuestra imperfecta democracia hay un solo día en el que los ciudadanos tenemos todo el poder, y es el día de las elecciones, el día en que votamos, el día en que decidimos no solamente quién es el Presidente, sino quién es el gobernador regional, quién es el alcalde, y en este caso a los nuevos congresistas.

Por eso, el 26 de enero la responsabilidad estará en nuestras manos. Y hay que pensar bien por quién vamos a votar, porque hay gente que está yendo al Congreso para proteger a sus dirigentes, para que no vayan presos, para que continúe la impunidad, para que salgan Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, para que no haya acuerdo con Odebrecht, para que Vizcarra se vaya del gobierno.

Y es el miedo que nos quieren meter al cambio, a la necesidad de corregir cosas en el Perú que tienen que ser corregidas. Porque en el país hay cosas que tienen que cambiar, y tienen que cambiar por las buenas y democráticamente para que no nos pase lo de Chile.

Por eso yo los invoco a usted señora, a usted señor, no importa qué ideología tenga, escoja en la lista a los mejores, porque tiene que haber. No puede ser que en toda esa cantidad de candidatos no haya gente decente que pueda representar los intereses de la gente. Elijamos a los que tengan la agenda de los ciudadanos, que vayan al Congreso no a servir de guardaespaldas a políticos y empresarios corruptos, sino de guardaespaldas de la gente, de los intereses de los ciudadanos. Depende de nosotros.