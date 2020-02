Nicolás Lúcar: detención de Yehude Simon es un golpe para la izquierda

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

Esta mañana Yehude Simon ha sido detenido por autorización de un juez, se le dictado una prisión preliminar con el objeto de avanzar en las investigaciones sobre su participación en los actos de corrupción relacionados con el proyecto Olmos, y esto tiene que ver directamente con la información que ha venido de Brasil y según la cual los funcionarios de Odebrecht han dato con detalle toda la ruta del dinero para el financiamiento ilegal de campañas electorales en el Perú, dentro de las cuales estaba la del Sr. Yehude Simon.

La información es la que ha justificado y sustentado la decisión del Ministerio Público de solicitar el siguiente paso, que probablemente termine con la prisión preventiva de Yehude Simon, y lo que hay que decir es que esto no solamente prueba o abunda en la dirección de cómo ha funcionado el sistema de corrupción en el Perú durante décadas: me financia las campaña electoral y luego tú haces las obras que yo necesito a los precios que yo necesito, con las adendas que yo necesito; es decir que gobierne para mí, estoy comprando un presidente regional, me estoy comprando un alcalde, un presidente de la República, eso es lo que ha hecho Odebrecht y la mayor parte de las grandes empresas transnacionales y locales que operan en nuestro país. El inicio de todo es el financiamiento ilegal de las campañas.

Es por eso que es inaceptable el argumento que ahora después de haber negado durante años que recibieron dinero en sus campañas, pasan a decir que sí recibieron, pero que no es delito. ¡Pero para qué recibiste, papacito o mamacita! Recibiste porque te estaban comprando para que gobiernes para ellos. No puedes separar que recibiste dinero de lo que luego hiciste como responsable de la gestión pública, no hay separación.

Lo que revela también la detención de Yehude Simon es la profunda crisis moral nacional que afecta también a la izquierda. Yehude Simon es un elemento emblemático de la izquierda nacional, ha sido gobernador regional, ha sido dirigente de una organización importante que ha participado junto con Verónika Mendoza en la última elección. No estamos hablando de cualquier persona. Susana Villarán y se suma Gregorio Santos perseguido hoy por la justicia y a Vladimir Cerrón que tiene que responder a la justicia, y a la propia Verónika Mendoza. Le hemos preguntando si está su letra o no en las agendas de Nadine y, en tanto, conocía o no el contenido de las agendas. Dice que no le han pedido en el Ministerio Público que se haga la pericia, no importa si no te la piden, tú tienes que hacértela por resto a la gente que votó por ti, por respeto a tus militantes, tienes que demostrarle a tu gente tu inocencia porque si no podemos presumir con absoluto derecho que sí estaba tu letra.

Esto ha sido un baldazo de agua fría para la gente que de buena fe y con corazón ha creído en la izquierda todas estas décadas y ha castigado a sus dirigentes, la izquierda se ha convertido en términos parlamentarios en la mitad de lo que era en la última elección y eso ha sido una respuesta de la gente ante una dirigencia que no solamente ha sido capaz de unirse, sino tampoco de separar la paja del grano, de sacar a quienes no deberían estar ahí hasta que no prueben su inocencia. No hay presunción de inocencia en un país golpeado por la corrupción, todos son sospechosos, tenemos que presumir que todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Muy grave los de Yehude Simon, pero al final no es sino una señal más de lo profunda que ha sido el echar raíces de la corrupción en nuestro país. La política en el Perú está podrida y esto es una señal más de ello.