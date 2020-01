Nicolás Lúcar: “Da vergüenza discutir sobre el jabón cuando el país está agobiado de tantos problemas”

Ayer en un debate electoral entre Julio Arbizu y Mario Bryce, este último le entregó dos jabones al terminar el debate. Y se entiende que se los dio para que se bañe, porque se supone que el señor no se baña, y no se baña porque el señor es de color oscurito, o sea, que es cholo. O sea, que para Bryce los cholos no se bañan.

Y esto es bien delicado porque implica no solo una alta dosis de racismo sino una incomprensión de lo que pasa en el Perú. Lo que no parece entender Bryce es que si en el Perú hay cholos que no se bañan, es porque no tienen acceso al agua potable. No tienen ducha como en tu casa. Hay una cantidad inmensa de peruanos que no tienen acceso al agua potable y alcantarillado, y de eso deberíamos estar discutiendo.

Hay una profunda incomprensión de la tragedia nacional. Todos deberíamos tener acceso a todos los servicios, acceso a agua potable, a un transporte decente, a una educación de calidad, a una salud digna. Todos deberíamos vivir en un país seguro.

Si la gente va a ir a votar por los partidos, lo que queremos saber los peruanos es saber qué diablos proponen esos partidos para cambiar la situación del Perú, donde crecemos macroeconómicamente y la situación del país es una vergüenza, que no se corresponde a esos índices de crecimiento.

Francamente me parece una vergüenza que tengamos que estar discutiendo esta historia de los jabones. Y creo que depende de los ciudadanos que permitamos que esto siga así o no. Usen su control remoto.