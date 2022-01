Nicolás Lúcar da ultimátum a Repsol: “O aceptan su responsabilidad o se van del país”

Fiel a su estilo, el conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar, le dio un ultimátum a la empresa Repsol tras el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en nuestro litoral, lo cual ha afectado gravemente el ecosistema, además de las actividades productivas de pescadores y pequeños empresarios.





Durante una nueva edición en Hablemos Claro, el periodista refirió que las autoridades deben tomar decisiones de manera firme pues la compañía petrolifera “se niega a aceptar su responsabilidad”, tal como lo afirmó ayer el procurador del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán.





“Repsol es una empresa que tiene muchos intereses en el país y tiene que recibir el mensaje del presidente, en representación de todos los peruanos, que si no corrigen su actitud, que si no aceptan su responsabilidad y se comprometen a la reparación del tamaño que fuera por el daño que nos han causado, no son bienvenidos en el Perú y se buscará la manera de que los señores se vayan del país. Este tendría que ser el mensaje”, declaró en nuestro medio.

“Entonces, el mensaje que tiene que recibir Repsol es o corrige su actitud o se van el país. La forma no la sé, la tendrán que buscar los señores, los obligaremos a vender todo lo que tienen en el Perú. Pero si ese va a ser comportamiento, no los queremos”, agregó.

En esa línea, el hombre de prensa indicó que el impedimento de salida del país para los directivos de Repsol Perú debe ser tomado como una promoción del respeto al marco normativo nacional y no un impedimento a la inversión privada.

“Ustedes (Repsol) tienen que corresponder, esto no puede ser un amor de un solo lado. Abrimos nuestro espacio para que ustedes vengan e inviertan pero cumplan las reglas mínimas“, detalló.

“¿Ustedes creen que podrían hacer en España lo que han hecho en Ventanilla?, ¿en qué situación estarían sus directivos? Los estarían crucificando en el Parlamento y probablemente la justicia no solamente hubiera pedido impedimento de salida del país, sino estarían presos“, puntualizó en Exitosa.

