Nicolás Lúcar: “Cómo es posible ser un país exitoso donde la gente no tiene agua potable”

Opinión | Hablemos Claro con Nicolás Lúcar:

Una tragedia le ha costado la vida a dos criaturas en Lurín. Se produce un incendio, que cualquier circunstancia donde las cosas se hagan correctamente, no debió costar la vida de estas criaturas. Y el problema de fondo es que no había agua, porque en Lurín, donde hay tendida una red de agua y desagüe, el agua llega por horas. Y eso pasa en el Perú entero.

El agua no es solo un derecho humano sino un derecho a la salud. No puede haber una población saludable si es que no hay agua potable para todos los peruanos. Entonces, uno se pregunta cómo es posible que ocurra esto, porque no estamos hablando de un país miserable donde no tenemos nada. Estamos orgullosos de que hace más de 20 años crecemos, y exportamos un montón de minerales, entonces explíquenme cómo diablos es posible ser un país exitoso donde la gente no tiene agua potable.

Y la explicación es muy simple: Está mal la forma como se ha distribuido el beneficio de ese crecimiento. Y esto hay que cambiarlo, porque hemos construido un sistema donde unos pocos se han hecho súper ricos, mientras una inmensa mayoría de peruanos no tiene agua potable, no tiene educación de calidad, no tiene salud pública de calidad, viaja en sistemas de transporte miserables e inaceptables, tenemos un sistema de carreteras que da vergüenza, prácticamente no tenemos ferrocarriles, tenemos empleos absolutamente precarios. El 75% de nuestra economía es informal porque la gente no tiene acceso a trabajos dignos y bien remunerados. Ese es el Perú y eso hay que cambiarlo, con decisiones muy drásticas sobre cómo se distribuye la riqueza del país.