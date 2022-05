Nicolás Lúcar a Vladimir Cerrón: “El cuchillo que tenía en el cuello del presidente ya no tiene filo”

El conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar, envió este miércoles un mensaje contundente al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego que diez congresistas del denominado bloque magisterial renunciaran a la bancada oficialista.

También te puede interesar: Diez congresistas renunciaron a la bancada de Perú Libre, según confirmó Ugarte

En una nueva edición de Hablemos Claro, el periodista refirió que el hecho de que el grupo parlamentario del lápiz haya dejado de ser la primera fuerza política en el Congreso, representa un debilitamiento del manejo político del ex gobernador regional de Junín, con lo cual disminuye su importancia en las votaciones futuras al interior del Parlamento.

“Ayer ha pasado algo importante, el señor Vladimir Cerrón ya no tiene 37 congresistas, tiene, hasta anoche, 22 porque se le fueron 10 más, además de los que se fueron con Betssy Chávez y Guillermo Bermejo. Es decir, ya no es lo que pretendía ser “, declaró en nuestro medio.

“O sea, si hoy se somete a votación la vacancia del presidente Castillo, Vladimir Cerrón puede votar con Keiko y Porky, y no pasa nada. Su voto ya no es importante, su cuchillo, con el que tenía del cuello al presidente, ya no tiene filo”, agregó.

En esa línea, instó al jefe de Estado a recibir el mensaje de que existe la urgencia de recomponer nuevamente el gabinete ministerial pero ahora con ministros “de choque, eficientes, técnicos y que resuelvan problemas”.

“El presidente tiene que recibir el mensaje y ser consciente de que, más allá del destino incierto que este país tenga, hay urgencias que requieren un gabinete de choque, eficiente, de técnicos y gente que resuelva problemas y sepa lo que hay que hacer, no un gabinete compuesto por gente que está ahí por cualquier razón, menos alguna que tenga que ver con sus capacidades”, anotó.

Indicó que “no se puede seguir haciendo un gabinete sobre la base del chantaje de que si no me pones ministros o me dejas llenar el aparato del Estado, te vaco“. Finalmente, Lúcar le hizo saber al mandatario que “ya llegó la oportunidad de sacudirse” del líder de Perú Libre,

Los congresistas

En la víspera, en entrevista con Exitosa, la congresista Katy Ugarte confirmó que diez legisladores presentaron su renuncia a la bancada de Perú Libre. Indicó que ella y los otros renunciantes son Álex Paredes, Pasión Dávila, Elizabeth Medina, Paúl Gutiérrez y Edgar Tello.

A ellos se sumaron Segundo Quiroz Barboza, Lucinda Vásquez Vela, Francis Jhasmina Paredes Castro y Germán Adolfo Tacuri Valdivia. En tanto, la también exministra anunció que los parlamentarios disidentes conformarán una nueva bancada, cuyo nombre y voceros se dará a conocer en los próximos días.

“Esta renuncia que realiza el bloque magisterial se da luego de un análisis crítico y reflexivo de meses atrás. Hoy lo concretamos unidos los 10 maestros. Tenemos una visión de un proyecto político el cual vamos a encaminar. No vamos a decir si algo rebasó el vaso, esta decisión la analizamos desde hace meses atrás”, precisó.

“Vamos a formar nuestra propia bancada como magisterio. El nombre aún está en debate, ya daremos a conocer el nombre de la bancada y los voceros conforme pasen los días”, agregó Ugarte.

Lo más visto en Exitosa