Nicolás Lúcar a nuevos congresistas: “Estamos esperando que cumplan una por una sus promesas”

El día de ayer se entregaron las credenciales a los congresistas electos el 26 de enero, y es importante ser reiterativos en esto, el Perú atraviesa una profunda crisis moral donde tenemos presidentes, gobernadores regionales, alcaldes, funcionarios de altísimo nivel, empresarios importantes de diversos sectores de la vida económica nacional haciendo cola para ir presos por corruptos, por haber montado una red perversa de la cual era parte una serie de organizaciones políticas que finalmente se prestaron para ser las cadenas de transmisión de esta corrupción.

Me financian la campaña, yo llego al Congreso o al gobierno; gobierno y legislo para ti que eres mi auspiciador, los intereses del país y de los peruanos simplemente, como dicen los mexicanos, les vale madre y es por eso que es tan importante la elección de este Congreso, porque tienen la oportunidad de revindicar la función de la política en el Perú o terminar de hundirla por completo.

Es por eso que es absolutamente indispensable que los congresistas cumplan una por una las promesas que hicieron, porque nos han prometido que van a modificar la inmunidad parlamentaria para que no sea un escudo para protegerse del sistema de justicia; nos han prometido austeridad en el Congreso, es decir que no se van a rodear de asesores, que el Congreso no va a seguir siendo una agencia de empleos. Asimismo, no se van a pagar a si mimos sueldos que terminan siendo insultos para un país que la está pasando mal.

En tercer lugar, nos han prometido que van a apoyar y respaldar la lucha contra la corrupción en el Perú y no se van a convertir en una barrera como lo ha sido el Congreso en determinados momentos en los últimos años.

Se han hecho una serie de compromisos que tienen que ver con los problemas vitales de la sociedad peruana, necesitamos respuestas de parte del Congreso con respecto a la profunda crisis de seguridad que hay en el país. El Congreso de la República no puede tampoco mirar al techo en relación a la crítica situación del sistema de salud, que los congresistas recorran los hospitales, si es que no lo han hecho, para que vean lo que está viviendo la gente donde hay carencias de todo tipo, los edificios se caen a pedazos, donde la gente está en los pasillos, donde falta todo en medio de una crisis de gestión, pero también de falta de recursos.

La incapacidad de manejar lo que se tiene, en un contexto en el cual no se tiene todo lo que se debería tener y lo mismo ocurre en la educación publica, lo mismo ocurre en infraestructura, y no hay que olvidar que estamos en un país agobiado por los conflictos sociales que explotan por todos lados motivados por el incumplimiento de los compromisos en la realización de obras, por el otorgamiento de concesiones tramposas como la de la autopista panamericana Lamsac y Rutas de Lima.

El Congreso no puede mirar hacia el techo en relación al escándalo de las tarifas eléctricas, donde los pobres subsidian la energía de los ricos. Donde millones de usuarios pagan el doble de lo que pagan 1800 empresas privilegiadas.

El mensaje que tienen que recibir los congresistas es que los estamos mirando, y estamos esperando que cumplan una por una sus promesas y que empiecen a demostrar que es posible que la clase política tome decisiones en función a los intereses de la gente y no de los grandes auspiciadores tradicionales de las campañas electorales en el Perú.