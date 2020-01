Nicola Porcella sobre demanda a Magaly: “Confío en la justicia y si tiene que pagar, pagará”

Magaly Medina arrancó de malas este 2020. Luego que un juez admitiera la demanda que le entabló el futbolista Jefferson Farfán, ahora le sigue un nuevo dolor de cabeza en la querella por difamación y calumnia que le hizo Nicola Porcella para ser conducida al 11 Juzgado Penal de Reos Libres de grado o fuerza este 17 de enero a las 3:00 p.m. para rendir su declaración instructiva.

Medina estaba citada el 6 de enero para rendir su manifestación, sin embargo por tercera vez no se presentó a la sala penal por encontrarse de vacaciones en Tailandia. Tras este nuevo desacato, la defensa de Nicola pidió por escrito que la figura de ATV sea conducida al Juzgado de grado o fuerza, lo cual fue finalmente aceptado por la juez que ve el caso Ruth Ponce Ormeño.

Según fuentes cercanas, Magaly busca dilatar la demanda de Nicola, donde solicita una reparación civil por S/.1’000.000 debido a las “expresiones ofensivas” en un informe sobre la polémica “fiesta del terror”.

“CONFÍO EN LA JUSTICIA”

En comunicación con Karibeña, Nicola señaló que confía en el Poder Judicial y “si tienen que pagar, pagarán”. “Yo creo en la justicia peruana, no sé la señora está tomando en serio o no el juicio, me mantengo al margen y todo lo dejo en manos de mi abogado. Yo simplemente he seguido el tema legal”, comentó el exchico reality.

-¿Esperas que esta vez Magaly no se burle de la citación?

No sé, yo no soy nadie para juzgar a otros. Ya la ley se encargará si la señora es inocente o es culpable, yo confío en la justicia y si tiene que pagar, pagará.

-¿Pagará el millón de soles de reparación civil?

Si lo dicta la ley será, mira cuánto tiempo estoy sin trabajar, ya son varios meses. Felizmente que ahorré en su momento.