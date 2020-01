Nicola Porcella anunció que se va a México a probar suerte como actor

En febrero, Nicola Porcella emprenderá vuelo a México para tentar suerte en el mercado artístico. Cuenta que firmó con una importante agencia que ve el circuito de México, España y Estados Unidos así que ha decidido arriesgar “el todo por el todo”.

“Me estoy yendo la segunda semana de febrero, gracias a Dios el año pasado firmé con una agencia, ha sido un proceso largo y estoy yendo a que me conozcan, a que me presenten directores. No estoy yendo con trabajo seguro, pero tampoco estoy yéndome a la deriva. Vamos a ver qué pasa en este primer paso”, contó Nicola a diario Karibeña.

-El mercado mexicano no es ajeno a las figuras peruanas, ya han abierto puertas a Miguel Arce, Vanessa Terkes…

Marco Zunino es un referente por allá, de todas maneras es un mercado más competitivo, pero tengo la fe del mundo y estoy tranquilo porque me he preparado todo este tiempo.

-¿Te vas a tentar suerte como modelo, actor?

Estoy yendo netamente como actor y conductor. He mandado los ‘reel’ de las novelas peruanas donde he participado, todo el material que tengo lo tienen. Ya hemos sacado varias citas, estoy apuntando todas mis balas al exterior. Me quedaré por tiempo indefinido.

-¿Eso quiere decir que descartas volver a la televisión nacional?

Igual tengo varios proyectos con Pablo Heredia pero, claro para mí es mucho más importante el mercado extranjero porque creo que ya hice de todo acá.

-¿Sientes que tocaste techo en el Perú?

Soy de los pocos que ha tocado el cielo y el fondo por todo lo que me ha pasado. He hecho de todo en el espectáculo, lo único que me faltó es hacer cine. He conducido, actuado, he sido la figura más importante del reality más importante del Perú, como capitán de ‘Esto es guerra’ cumplí.

-¿Sientes que todo el escándalo que viviste te perjudicó?

La verdad soy súper creyente y son pruebas que pasamos. Creo que tenía que alejarme de ambientes tóxicos, de gente que me hacía daño. Mucho le eché la culpa a los demás pero ahora sé que la culpa era mía por no saber tomar mis decisiones, ahora me siento más maduro y tranquilo, dedicado a mi familia y al trabajo.

-¿En el amor cómo te va? Te ven con varias chicas…

Yo no hago nada, ya nadie quiere salir conmigo te lo juro, porque al toque nos vinculan.

-Brunella Merino es la mujer que ha estado contigo en las malas y buenas ¿Por qué no se consolida la relación?

Con Brunella es un tema raro. Yo la adoro, me parece una chica espectacular, preciosa, es una súper buena mamá, simplemente que a veces tenemos distanciamientos y nunca terminamos a cerrar algo por los temas laborales, eso nos distancia un poco de lo que quisiera… Si fuera a estar con alguien me gustaría que fuera con Brunella, la quiero mucho, es una chica A1. El tiempo nos distancia pero espero se concrete.

-¿Este 2020 será el año de Nicola? Sobre todo después del escándalo que te perjudicó y el juicio que entablaste a Magaly Medina

Espero tener éxito y triunfar sin hacerle daño a nadie como siempre… Yo no tengo rencor contra nadie, entiendo el mundo de la tv, sé cómo que se mueve y funciona. Rencor no tengo porque también expuse muchas cosas, pero sobre la señora ya mi abogado se encargará de eso. Si en verdad nadie tuvo la culpa se verá en el juicio y si no que pague.

-¿Nicola podría sentarse en el programa de Magaly?

La televisión es tan extraña, así que uno nunca sabe, yo no descarto nada.

-Eso quiere decir que podría suceder…

Yo no tengo problemas con nadie, tengo 7 u 8 años en la televisión. No tengo problemas de sentarme frente a una persona y llevar una conversación alturada, soy un chico que se ha preparado mucho, que lee mucho y que quiere salir adelante. (Ketty Cabrera)