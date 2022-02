Cirujana indica que directora del hospital de ATE mandó a encerrar personal médico durante visita de Condori

En diálogo con Exitosa, la Dra. Pilar Neyra, cirujano general del hospital de Vitarte antiguo y representante del cuerpo médico del nosocomio, indicó que el personal salud fue encerrado -bajo órdenes de la directora Shirley Monzón- para que no reclamen al ministro Hernán Condori por los presuntos abusos que estarían afrontando.





En primera instancia, la cirujana Neyra señaló que personal de salud continúa trabajando en el hospital antiguo, a pesar de los riesgos puesto que el edificio ha sido declarado inhabitable. Contó que de a pocos se vienen trasladando al nuevo nosocomio. Incluso, señalaron que el ministro de Salud, Hernán Condori, accedió a acompañarlos para supervisar las malas condiciones del hospital de Vitarte antiguo.

“Al parecer la directora había ordenado que se cierren las áreas no COVID-19 […] Hubo un encierro de nuestro personal de ginecología, pediatría. Hubo una mamita que tenia que salir a dar de lactar y no pudo. Imagínate que pase un incendio o un terremoto. Se dio la orden para que se cierren las áreas y el personal no salga a manifestarse y se queje con el ministro de Salud por los maltratos de la dra. Shirley Monzón”, señaló Neyra en entrevista para Exitosa te Escucha.

SOLICITAN DESTITUCIÓN DE DIRECTORA.

Debido al incidente y tras señalar que estos abusos se repiten constantemente, la Dra. Neyra anunció que solicitarán al ministro Hernán Condori que se retire del cargo de directora a la Dra. Monzón.

“Ella no tiene empatía, ni con sus colegas, ni con sus pacientes. Hay pacientes pediátricos que tienen que ser operados por emergencia y ella no permite el ingreso del cirujano pediatra. Nuestros pacientes pediátricos son referidos al hospital antiguo, teniendo en el hospital nuevo 6 salas de operaciones, equipos de laparoscopía. Los pacientes son referidos al antiguo para operarlos con corte, porque no contamos con laparoscopía”, señaló.

