Neymar cuestionó al PSG por perder ante Borussia Dortmund

La derrota del PSG ante Borussia Dortmund en la Champions League tiene un culpable para Neymar: los dirigentes parisinos. Esto debido a que, según el brasileño, no escucharon sus opiniones y lo obligaron a descansar más tiempo de lo aconsejado por su problema en las costillas, razón por la cual no rindió como se esperaba en Alemania.

“Es muy difícil estar cuatro partidos sin jugar, pero por desgracia, no fue mi decisión, sino la del club y de los médicos. Ellos tomaron esta decisión y a mí no me gustó. Hemos tenido bastantes discusiones por este motivo porque yo siempre he querido jugar”, dijo el delantero, quien volvió a las canchas el martes, luego de que el 1 de febrero sufriera un golpe ante Montpellier.

“Yo me sentía bien, pero el club tenía miedo. Al final, he sido yo quien más ha sufrido. Comprendo en parte el sufrimiento del club, porque en dos años me he perdido los octavos de Champions. Respeto las decisiones, pero esto no puede ser así. Si hubiera estado en mejor forma, yo habría hecho un mejor partido”, agregó ‘Ney’.