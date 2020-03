‘Ney’ podría jugar nuevamente con Messi

Un nuevo capítulo se escribió en la novela ‘Neymar regresa al Barcelona’. Esta vez se conoció que el PSG, dueño del pase del brasileño, tasó en 150 millones de euros la salida del futbolista, y el primero en apuntarse fue su exequipo, Barcelona, que sueña juntarlo otra vez con Lionel Messi.

Según diversos medios europeos, el director deportivo del equipo francés, Leonardo, ya dio por perdido al jugador luego de junio. Pero en la institución parisina quieren recuperar al menos una parte de los 222 millones de euros que pagaron por ‘Ney’ en 2017.

El conjunto azulgrana ya intentó volver a fichar al delantero hace unos meses, e incluso los responsables del club catalán se desplazaron en dos ocasiones a París para negociar con el PSG. Hasta se planteó incluir a jugadores en la operación, pero las pretensiones parisinas eran astronómicas.

‘Donatello’ es el futuro

Hoy las cosas son distintas, pues Neymar con 28 años ya no es visto como un jugador con futuro, como sí lo es Kylian Mbappé. Es por ello que Leonardo declaró intransferible al atacante francés.

Pero por más que la vuelta del ex Santos al conjunto español parezca factible, habría que ver cómo afrontaría el Barcelona su fichaje. Los azulgranas no pasan por un buen momento económico y no quieren incumplir con el Fair Play financiero.

También se habla de que los franceses quieren a Philippe Coutinho como parte de la ‘Operación Neymar’. El jugador se encuentra a préstamo en el Bayern Munich y es seguido por el PSG desde hace varias temporadas.