Leonard Shoulders, ciudadano estadounidense de 33 años, vivió la pesadilla de muchas personas cuando este último viernes, cayó a una cloaca repleta de ratas. El hecho sucedió cuando el hombre caminaba por las calles del Bronx, en New York, y fue captado por cámaras de seguridad.







El hombre caminaba de lo más tranquilo por una calle cerca de una parada de autobuses cuando de pronto el piso de abrió bajo sus pies. Leonard Shoulders cayó más de cuatro metros y quedó atrapado en el lugar, infestado de ratas aproximadamente por 30 minutos, mientras esperaba que lleguen las autoridades a rescatarlo.

El hermano del hombre accidentado contó que los roedores empezaron a caminar por el cuerpo del sujeto, quien atinó por no realizar movimientos. “No quería gritar porque temía que entraran ratas en su boca”, añadió.





Shoulders fue trasladado al hospital St Barnabas, debido a heridas de consideración en los brazos, piernas y cabeza. Según informaron autoridades del centro hospitalario, la condición del hombre de 33 años es estable.

“Recuerda que se fue directo para abajo, y estaba cayendo, cayendo, y los escombros caían y le golpeaban en la cabeza”, declaró la madre de Leonard Shoulders a la cadena NBC, luego de revelar que su hijo quedó traumatizado por el suceso.

El hecho ha obligado a que se inicie una investigación y algunas autoridades locales señalaron que el derrumbe de una sección de la vereda ocurrió sobre una bóveda que estaba en mal estado.

Mira el video a continuacion:

New surveillance video show a man falling into a Bronx sidewalk when the concrete gives out under him. @CBSNewYork https://t.co/EpAkee5xlr pic.twitter.com/vGUp3qVW73

— Ali Bauman (@AliBaumanTV) October 27, 2020