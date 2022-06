Néstor Villanueva le contesta a Florcita Polo tras revelar maltrato físico

Néstor Villanueva rompió su silencio luego de la fuerte denuncia de Florcita Polo, quien hace unos días reveló que el cumbiambero le maltrató física y psicológicamente durante su relación.

El cantante empezó diciendo, en Amor y Fuego, que nunca le fue infiel a Flor. “En ningún momento falté a mi matrimonio, nunca fui infiel en ningún momento. No he sido infiel, he respetado mi relación, mi matrimonio hasta el último día”, explicó, al mismo tiempo que aseguró que nunca tuvo un ‘choque y fuga’ con la actriz triple X, Sofía Cavero.

Por otro lado, el cantante indicó que jamás le ha pedido dinero a Florcita Polo a cambio de firmar el divorcio. “Eso es falso, hay conversaciones con la mamá de mis hijos pero por cuestiones de tiempo de los dos no se ha podido. Mi abogada está al tanto de todo porque hay documentos que se están modificando para firmar el divorcio. Ya hemos conciliado en estos días”, aseveró.

La abogada de Néstor, que también estaba presente en el set de Amor y Fuego, confirmó que Florcita Polo sí denunció a su cliente por el delito de violencia psicológica en perjuicio de ella y sus menores hijos, aunque no hay denuncia por maltrato físico.

Por otro lado, indicó que no saben si el mayor de los hijos de la pareja pasó por cámara Gesell, como dijo Susy Díaz, y resaltó que el proceso es confidencial para salvaguardar el bienestar de los niños. Mientras que Néstor Villanueva aseguró que lleva una buena relación con sus hijos, pese a que Susy dijo que su nieto mayor no lo quería ni ver luego de revelar que golpeó a su mamá en cámara Gesell.

