Néstor Lorenzo tras campeonar con Melgar: “Nos da satisfacción dejar un equipo con recambio y futuro”

El director técnico de Melgar de Arequipa, Néstor Lorenzo, se mostró orgulloso de su escuadra luego de campeonar el Torneo Apertura, al haber empatado ante Alianza Atlético, resultado que le bastó para poder salir vencedores de la primera ronda del torneo local.

También te puede interesar: ¿Se muda a Argentina? Alex Valera despierta el interés del Rosario Central de Carlos Tévez

El estratega argentino dijo que vio gran potencial en la plantilla desde que tomó las riendas en 2021, el cual fue creciendo competitivamente, además de mostrar una evolución juvenil desde la cantera del equipo, para poder potenciar las filas del ‘dominó’.

“El equipo desde que asumimos el año pasado siempre mostró una idea de ser protagonista, de querer llegar a estas instancias. El año pasado no se dio, nos costó la convivencia de las dos competiciones. Hoy el equipo está más parejo, los chicos crecieron mucho, los que han preparado en las divisiones inferiores. Nos da satisfacción la sensación de dejar un equipo con recambio y con futuro”, dijo el entrenador.

Sobre su siguiente paso en su carrera profesional que es vestir el buzo de la Selección Nacional de Colombia para el próximo proceso eliminatorio, Lorenzo sostuvo que espera tener el mismo éxito que tuvo con Melgar, además de tener mucha ilusión sobre lo que se le avecina.

“Son dos situaciones que son cosas de la vida y el fútbol. Me voy feliz y orgulloso, tienen una mentalidad espectacular y agradecido. Después me toca un reto muy difícil, que lo asumo con mucha ilusión, la Selección Colombiana. Ojalá que las cosas me salgan, como me salieron acá que con tiempo y con trabajo se den los resultados”, manifestó.

Finalmente, sobre el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana con Deportivo Cali, el DT dijo que el equipo tendrá una celebración del titulo corta para poder concentrarse de lleno en la definición de la llave ante los colombianos en Arequipa.

“Vamos a celebrar hoy un rato y empezar a descansar, hay que prepararse para el miércoles porque será un partido durísimo. No lo pudimos ganar allá y acá en Arequipa nos toca esa responsabilidad. Sabemos que es un equipo duro, con muchos jugadores de categoría”, declaró el técnico.