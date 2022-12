Natalia Salas estuvo indispuesta en Navidad por las quimioterapias

En plena Navidad, la actriz Natalia Salas tuvo que continuar con su tratamiento contra el cáncer de mama que padece, por lo que no pudo estar completamente bien para pasar esta fecha especial junto a su familia.

“Sin duda esta es una Navidad super diferente para mí, sabía que estaría medio indispuesta por la quimio, pero me he sentido un poquito peor de lo que esperaba. Sin embargo, agradezco por todo incluso por estar así porque estoy en tratamiento para estar mejor después. Feliz Navidad”, dijo.

A pesar de sus dolencias, Natalia Salas mostró su mejor actitud en las redes sociales y no dudó en compartir sus mejores fotos junto a su esposo Sergio Coloma y su hijo Leandro. La artista se dirigió a sus seguidores para agradecerles el apoyo que le han mostrado tras su diagnóstico de cáncer de mama.

“Estoy más sensible de lo normal y es alucinante como no hay un solo día que la gente no me diga cosas lindas, me dé fuerzas, bendiciones, que estoy en sus oraciones y que se me ve linda, etc. Y de verdad les quiero agradecer nuevamente porque todo ese cariño, toda esa fuerza, esa buena vibra, la siento, me hace bien y se los agradezco enormemente, no saben cómo me potencian”, comentó notablemente conmovida.

Por otro lado, Natalia Salas sigue luchando por sus sueños y reveló que ya grabó su primera canción junto a la artista nacional, Jessyca Sarango, ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar 2005. El sencillo se produjo en Miami y su lanzamiento estará acompañado de un videoclip.

La actriz inició sus sesiones de quimioterapia para afrontar el cáncer de mama que le diagnosticaron en septiembre de este año; sin embargo, esto no ha sido impedimento para cumplir lo que se ha propuesto, pues según su perspectiva, es importante que su vida marche con normalidad.

