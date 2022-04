Nakazaki señala que algunos congresistas intentaron boicotear colaboración de Karelim López

A su salida del palacio legislativo, César Nakazaki, abogado de Karelim López, señaló que su representada pudo responder las preguntas de la comisión de Fiscalización debido a que ya existen las condiciones para hacerlo. Además, mostró preocupación puesto que indicó que hubo parlamentarios que intentaron boicotear las declaraciones de la empresaria.

“Una vez que se han dado las condiciones legales, previa comunicación con el Ministerio Público, se pudo venir a declarar al Congreso y se respondieron las preguntas de los congresistas. Señalo la preocupación de ciertos parlamentarios que intentaron boicotear la colaboración eficaz”, señaló Nakazaki a los medios de prensa, aunque no dio nombres.

Luego indicó que si la condición eficaz de Karelim López se caía, ya sea por decisión de la defensa o de la fiscalía, el efecto legal era que la declaración que contiene todos los temas, contra el presidente, contra los ministros, contra los congresistas ‘niños’ y los empresarios chinos, se tenía que destruir según ley.

LÓPEZ RATIFICA A CASTILLO COMO JEFE DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, ratificó hoy sus declaraciones brindadas al Ministerio Público y volvió a acusar al presidente de la república, Pedro Castillo, de dirigir una organización criminal al interior de Palacio de Gobierno y en distintos ministerios.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la empresaria acotó que los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez; el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; el ex secretario presidencial, Bruno Pacheco; y cinco congresistas de Acción Popular integrarían esta organización criminal.

“Ratifico que el señor presidente maneja esa organización, la ha manejado siempre con su exministro (Francisco Silva) y de la mano de sus sobrinos. Mis declaraciones no han sido porque me han pagado, como dice el presidente. A mí no me han pagado, porque no tengo vínculos con nadie”, respondió López a la pregunta del congresista Héctor Ventura, presidente de la mencionada comisión congresal.

