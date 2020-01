Nadie se salva del pago de multa si no va a votar

El experto en temas electorales, José Manuel Villalobos, aseguró que los electores que no vayan a las urnas para cumplir con su deber ciudadano el próximo 26 de enero para elegir congresistas, pagarán una multa. Los más pobres que falten, también serán sancionados económicamente.

“Se tiene que los electores que no voten el 26 de enero, y que son de distritos no pobres pagarán 86 soles de multa, los de distritos pobres serán multados con 43 soles, y los de lugares declarados en extrema pobreza pagarán 21 soles con 50 céntimos. Los electores del extranjero que no asistan a sufragar no serán multados”, señaló en comunicación en ‘Exitosa Perú’.