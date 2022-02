Naciones Unidas contabilizó que hay más de 500 mil refugiados ucranianos tras la invasión rusa

Más de 500 mil personas huyeron de Ucrania hacia los países fronterizos desde que inició la ofensiva militar rusa el pasado jueves 24 de febrero. Así lo informó este lunes el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filipo Grandi, a través de su cuenta de Twitter.





Poco antes, la oficina de Grandi informó que se habían registrado 499.412 refugiados, de los cuales 281.000 yacían en Polonia.





More than 500,000 refugees have now fled from Ukraine into neighbouring countries.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 28, 2022