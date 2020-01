Muñoz sobre Guzmán: “Lo peor que puede hacer un partido es respaldar situaciones que no son coherentes”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció de acuerdo a las imágenes difundidas de Julio Guzmán saliendo de un departamento en Miraflores, y criticó que el Partido Morado respalde a su líder pese a sus conductas inadecuadas.

Cabe recordar, el último domingo se revelaron imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Julio Guzmán escapando de un departamento de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores, luego que se produjese un incendio dentro de unas de las habitaciones del inmueble.

Jorge Muñoz expresó que ‘lo peor’ que puede hacer un partido político es tapar situaciones o conductas irregulares de sus mismos integrantes.

“Creo que el respaldo es lo peor que puede hacer un partido, respaldar situaciones que no son coherentes con una conducta adecuada. Esto es casi como el avestruz, que esconde la cabeza y cree que está todo solucionado. Hay que ser críticos con las conductas que no son coherentes, con las acciones que no son coherentes, porque aspirar a un cargo presidencial es una cosa muy seria. De quien estamos hablando (Julio Guzmán), aspira a un cargo presidencial, entonces, tiene que ser coherente con sus acciones”, señaló Muñoz a Canal N.

Asimismo, el burgomaestre habló de la transparencia que debió tomar el líder del Partido Morado: “(¿Qué percepción le deja Guzmán como político?) Que no hay una asunción de la responsabilidad. Es un huir a una situación en la que él estaba comprometido. Creo que eso no es dable porque cuando uno se escapa de algún sitio es porque quiere esconder lo que hay atrás; eso no es bueno”, sostuvo.