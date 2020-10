Municipalidad embarga cuentas bancarias de la ‘Tigresa del Oriente’

La popular ‘Tigresa del Oriente’, Judith Bustos denunció ayer que la Municipalidad de La Victoria le embargó sus cuentas bancarias por más de seis mil soles, e indicó que nunca le respondieron a su pedido de fraccionamiento de esa deuda que tenía por el pago de arbitrios.



“Estoy muy apenada por todo lo que me está pasando con el consejo de mi distrito. Nunca me ha pasado este caso en este distrito de La Victoria por más de 40 años. Nunca he dado un motivo… Es abusivo”, expresó indignada la Tigresa del Oriente.

Ella señaló que desconocía que arrastraba una deuda tan cuantiosa, pues nunca fue notificada de que la tenía, pese a la buena relación que siempre tuvo con las autoridades ediles. “Dicen que tengo una deuda del 2012, y yo no sé de qué tengo esta deuda. Ya estamos, 2020… Yo no sé si es de arbitrios”, expresó.

“Todos sabemos que en la pandemia ha muerto mucha gente en el Perú y en el mundo”, añadió al revelar que ese dinero embargado era para la compra de sus medicinas y de sus necesidades básicas, por ser una persona de edad bastante avanzada.

Precisó que, en las cuentas embargadas, está el dinero que pudo juntar con sus presentaciones y también está el préstamo que el Apdayc le dio para afrontar la pandemia, pues como la mayoría de artistas, no ha podido trabajar por el confinamiento obligatorio.

Ella añadió que, junto con su abogado, han llegado a la conclusión que le han embargado más del triple de lo que sería su deuda. “La deuda es prácticamente inexacta. No hay un monto o explicación exacta de cuánto es, ascendería a 1700 soles, pero, lo total retenido es de 5700”, dijo su representante.