Municipalidad de Chiclayo reconoce que sería “un exceso” el accionar de sus serenos contra ambulantes

La Municipalidad de Chiclayo reconoció este viernes que el accionar del personal de Serenazgo contra los ambulantes de la ciudad se trataría de “un exceso”. Esto luego que se viralizara un video en donde se observa una intervención violenta contra un vendedor de frutas.

“Nosotros no vamos a defender los excesos que se pueden haber cometido de ninguna manera. […] No avalamos ningún acto de violencia y exceso. [Intervención a ambulante] podría ser un exceso, claro que sí. Estos hechos se están investigando y se establecerá la responsabilidad que corresponda. Estamos capacitando a nuestro personas de Serenazgo para mejorar”, dijo el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Chiclayo, Roy León, para Exitosa.

No obstante, León trató de justificar los hechos, indicando que la intervención de los serenos forma parte de un programa para reordenar el centro histórico de Chiclayo.

Indicó, además, que el comerciante agredido “tiró su carretilla” llena de frutas al piso, pese a que las imágenes registradas revelan lo contrario. “En mi opinión, este señor arroja su carretilla. Es una modalidad que emplean los comerciantes para victimizarse“, señaló.

“Él ha sido multado. Se le explicó que no podía hacer comercio ambulatorio, el señor es reincidente“, agregó. Asimismo, detalló que la sanción que deberá cancelar el ciudadano es de S/900 y que también contempla la retención de su carretilla.

El caso

Esta semana se hizo viral un video en donde se ve a un grupo de serenos del municipio de Chiclayo interviniendo a vendedor de frutas. En las imágenes registradas se ve que los agentes de Serenazgo le quitan la carretilla carretilla al comerciante y botan su mercadería a la pista.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo inició una indagación de oficio para identificar a los serenos que participaron en la agresión de un vendedor informal y un transportista.

En tanto, la persona agraviada señaló que no se encontraba vendiendo frutas, sino que estaba trasladando un pedido como parte de un servicio de delivery.

