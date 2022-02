Munayco sobre inmunidad del rebaño: “No será posible hasta contar con vacuna que bloquee infección”

Atención. Este jueves, en entrevista para Exitosa, César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), recordó que la vacunación es fundamental para evitar una enfermedad severa, pero no para “bloquear” al covid-19 de infección.





En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Munayco indicó que por el momento no se puede considerar una inmunidad del rebaño en el país contra covid-19 porque la dosis de inmunización no bloquea al virus, sino que protege de que el paciente no haga una enfermedad grave que pueda ocasionar la muerte.

“Necesitamos que la infección por covid-19 me dé inmunidad duradera o la vacunación me dé inmunidad duradera, lo cual no ocurre porque con esta pandemia, con este tipo de virus, lo que ocurre es que tenemos una inmunidad que no nos protege de mucho de la infección, pero sí nos protege de la enfermedades severas y mortalidad. Mientras no tengamos una vacuna que bloquee la infección no vamos a llegar a una inmunidad del rebaño”, manifestó.





Asimismo, el funcionario explicó que para llegar a obtener la protección de un grupo de no vacunados contra el coronavirus por la alta tasa de inmunización en un lugar determinado, se tendría que llegar a una inmunidad duradera; es decir, que no haya más infecciones que es lo que no ocurre con este virus del COVID-19.

También puedes leer: Covid-19: Gobierno tomaría medidas legales contra AstraZeneca por vacunas a punto de vencer

“Al inicio, cuando había poca información se pensaba que teniendo una cobertura de vacunación y un número importante de población vacunada o inmunidad natural se podía terminar con esta pandemia”, mencionó.

Por otro lado, Munayco se refirió a la posibilidad de la necesidad de aplicarse una nueva cuarta dosis de refuerzo cada seis meses o por año y también sobre la existencia de una dosis específica para cada variante de covid-19.

“Esto está por determinarse, probablemente cada seis meses o cada año, dependiendo un poco como va evolucionando esta pandemia. Se requiere más adelante tener vacunas específicas para cada variante y eso ayudará a luchar contra esta pandemia. Las vacunas salvan vidas y son efectivas”, sentenció.

También puedes leer: Nicolás Lúcar sobre Héctor Valer: “No podemos permitir en el Gobierno a un involucrado en violencia contra la mujer”

MÁS EN EXITOSA: