Muñante sobre presentación de Pedro Castillo en el Congreso: “Hablar de sorpresas es irresponsable”

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, cuestionó que el premier Aníbal Torres afirme que el presidente de la República, Pedro Castillo, anunciará “sorpresas” durante su presentación ante el Pleno, prevista para hoy desde las 5 de la tarde.

“No hay ningún precedente de que un presidente venga al pleno a informar sin anunciar previamente el tema a tratar. Hablar de “sorpresas” es irresponsable. La cordialidad y la transparencia entre los poderes del Estado no puede enturbiarse por el secretismo habitual del gobierno”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Más temprano, el premier Aníbal Torres insistió en que pueden haber “sorpresas” en la presentación del mandatario ante el Parlamento.

“Si adelanto, ya no es sorpresa. Estoy hablando seriamente, no estoy hablando en broma. Si he dicho que es sorpresa, habrá sorpresas“, mencionó.

Presentación del presidente

El Pleno del Congreso recibirá hoy martes 15, a las 5 p.m. al presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de dirigir un mensaje a la Representación Nacional.

No obstante, mediante un oficio, la presidenta del Parlamento, la titular del Legislativo solicitó al presidente de la República, Pedro Castillo, que informe sobre los temas a tratar durante su presentación ante el pleno este martes. Además, la acciopopulista también pidió que el jefe de Estado no toque el tema de la vacancia presidencial.

“Le solicito que se sirva informar con anticipación los temas que tratará su mensaje. Asimismo, teniendo en consideración que se encuentra en trámite una moción de vacancia que propone la vacancia de la presidencia de la República, le invoco, respetuosamente, a no hacer referencia a materias contenidas en dicha preposición”, señaló Alva Prieto.

