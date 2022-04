Muñante: “Que se vayan todos no garantiza absolutamente nada”

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, se refirió a las declaraciones de Maricarmen Alva, presidenta del Legislativo, sobre un eventual adelanto de Elecciones Generales e indicó que esta medida no traería ninguna solución.

“Lo que dijo María del Carmen Alva no fue para dar una solución. Nosotros no creemos que sea la solución, la solución es el dialogo, la concertación. El que se vayan todos no es una solución. Fíjense que en las sesiones del pleno hubo medidas con más de 100 votos. Que se vayan todos no garantiza absolutamente nada, no garantiza un mejor congreso ni un mejor presidente”, precisó Muñante en diálogo con Canal N.

Además, el legislador celeste respaldó las mociones de interpelación que promueve la representación nacional contra ministros de Estado y añadió que no se muestra en contra de que el Gabinete Ministerial en pleno sea interpelado.

“Hay varias interpelaciones que se están presentado, al premier, al ministro del Interior, al de agricultura, básicamente a todos, entonces ¿por qué no interpelar a todo el gabinete en su conjunto?, nosotros vamos a promover la interpelación al premier para que asista al Congreso”, señaló Muñante.

POSICIÓN DE ALVA

El pasado 11 de abril, Alva Prieto recordó que ha exhortado al presidente de la República, Pedro Castillo, a renunciar y si esto significa la convocatoria a elecciones generales, dejó en claro que los parlamentarios no se aferrarán al cargo.

“Todos le están pidiendo y le hemos pedido también desde aquí que pase al costado al presidente y solamente decirles que aquí en el Congreso nadie se atrinchera a su curul […] Y si tienen que haber elecciones generales, habrá elecciones generales porque nosotros lo único en que pensamos es que el Perú esté bien y no queremos más caos y desgobierno”, manifestó.

