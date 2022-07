Muñante: La población no rechazó la bicameralidad, sino que se dejó direccionar por Vizcarra

Durante el debate sobre el retorno a la bicameralidad, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se refirió al referéndum del 2018 en donde esta iniciativa fue rechazada por la población. Según precisó el legislador, la ciudadanía se había dejado influenciar por el expresidente Martín Vizcarra, quien se mostró en contra del mencionado dictamen.

“Se dice que la población votó en contra de la bicameralidad y eso no es correcto. La población no rechazó la bicameralidad per se, sino que una gran parte se dejó direccionar por el expresidente corrupto y vacado Martín Vizcarra, quien no le gustó una modificación que hizo este Parlamento. Por eso después, se retractó y le pidió a la gente que vote sí-sí-sí-no […] La población no tuvo la oportunidad de debatir la bicameralidad per se y eso es lo que estamos haciendo ahora”, señaló Muñante.

Quizás te interese leer: Comisión de Seguridad Ciudadana citó al ministro del Interior Mariano González

El congresista celeste arremetió contra los congresistas de izquierda a quienes acusó de querer rechazar cualquier reforma constitucional que se proponga y de interesarse solo en promover la asamblea constituyente.

“Ese debate sirve también para sincerar el discurso de los colegas de la izquierda, quienes no quieren ninguna reforma constitucional porque lo único que el interesa es la asamblea constituyente. Reformas como estas son las que van a darle a ese Parlamento mayor institucionalidad y eso no les gusta. Ellos quien conflicto para que su narrativa en favor de la asamblea constituyente quede intacta, pero no lo van a lograr”, añadió Muñante.

LA GENTE ESTÁ A FAVOR DE LA BICAMERALIDAD, SEÑALA ALVA

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, afirmó que existen corrientes a favor del retorno a la bicameralidad en el Parlamento y que, incluso, la gente también está mostrando su apoyo a esta iniciativa.

Alva Prieto manifestó que este tema tendrá “varios días de debate” en el pleno del Congreso y que “no se está haciendo de la noche a la mañana”.

“La bicameralidad es un tema que está en debate desde el 2001, estamos viendo las corrientes y la gente está a favor de la bicameralidad, la comisión (Fernando) Tuesta está a favor, Max Hernández, secretario técnico del Acuerdo Nacional me vino a visitar con todos sus miembros y están a favor, he escuchado a varios periodistas que antes no se pronunciaban y están a favor, igual que varios constitucionalistas”, manifestó.

Síguenos en redes sociales