Muñante asegura que hay votos para inhabilitar a Dina Boluarte

El vocero alterno de la bancada Renovación Popular, Alejandro Muñante, aseguró “si se sustenta bien la acusación constitucional” existirían los votos para inhabilitar en el Pleno a Dina Boluarte por haber ejercido el cargo de presidenta de una asociación privada siendo vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, lo cual no está permitido por la Constitución.

“Creo que, si se sustenta bien la acusación constitucional contra Dina Boluarte y se corrobora que, efectivamente, ha habido una infracción a la Constitución, creo que los votos van a estar asegurados, no solo del lado de la oposición, sino de las bancadas itinerantes e incluso me atrevo a asegurar hasta de las bancadas oficialistas”, puntualizó.

El congresista por Fuerza Popular, Eduardo Castillo, expresó que está claro que Boluarte ha cometido una infracción “clarísima y flagrante” al artículo 126 de la Constitución. “Los ministros no pueden hacer ninguna función para una institución privada y hemos visto que la misma Boluarte ha confesado que ha firmado papeles”, expresó el fujimorista.

Wilmar Elera, congresista de Somos Perú”, dijo que “hay una infracción clara”; sin embargo, sostuvo que “el caso puede esperar” para que se trate en la Comisión Permanente. “En este caso recién ha sido admitido, se tiene 10 días para enviarlo a la Comisión Permanente y en la medida que podamos acelerar esto, ojalá lo podamos presentar en esta legislatura o en la próxima porque no hay apuro al final para poder definir qué es lo va a decir el Pleno, el Pleno lo va a definir en la próxima legislatura”, manifestó.

Por su parte, la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, consideró que esperan que sus colegas tengan claro el tema, más aún cuando existe confesión de parte de la acusada y el informe de la Contraloría. “Acá no hay más que buscar, porque la misma señora ha reconocido que cometió infracción a la Constitución”, sostuvo tras rechazar que se trate de una “inhabilitación exprés”, tal como lo denunció el abogado de Dina Boluarte, Alberto Otárola.

“Acá se tiene que ver el tema legal, y todo está claro, acorde a la regla y la ley, son salidas que hacen dudar del profesionalismo de algunas personas”, enfatizó.

