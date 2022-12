Muñante: “Actual abogado de Castillo es la muestra de los estrechos vínculos con un sector radical”

El tercer vicepresidente del Parlamento y congresista de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció acerca del abogado Wilfredo Robles, quien asume la defensa legal del expresidente de la República, Pedro Castillo, tras el intento de golpe de Estado.

“Actual abogado de Castillo, que estuvo preso por terrorismo, es la muestra de los estrechos vínculos con un sector radical que jamás quiso el bien para el país“, indicó el legislador Muñante.

Asimismo, indicó que “no le sorprende” que el exjefe de Estado se relacione con personas que están de acuerdo con las acciones del Movadef. En esa línea, indicó que el exmandatario “no es una víctima” y que afronta las consecuencias de sus actos.

“Esto tiene que ser una advertencia y una clara muestra a la población de que no estamos ante una víctima, sino ante un personaje que lo único que quiere es azuzar a la población a que haya vandalismo, que exista polarización y que exista más derramamiento de sangre en nuestras calles”, manifestó.

Cabe señalar que, el último jueves 29 de diciembre, el abogado Wilfredo Robles perdió los papeles cuando la periodista de Exitosa, Karino Novoa, le preguntó acerca de la condena de 10 años en su contra por el delito de terrorismo.

“Yo no he sido ni soy terrorista (…) He estado en la cárcel como muchas personas inocentes que han sido incriminadas de manera falsa durante la dictadura de Fujimori y Montesinos”, declaró en Exitosa.

Tras ello, el abogado indicó que no recuerda haber firmado los planillones para que el Movadef se convierta en partido político y señaló lo siguiente: “¿Es bueno que la democracia tenga partidos no?”.

Ante ello, la periodista Novoa le pidió calma y que baje la voz. Luego, el abogado le dijo: “¿Usted grita en su casa o le grita a su marido? No estamos en tu casa donde gritas a tu marido. Eres una barrista brava de la derecha en la dictadura de Dina Boluarte”.

