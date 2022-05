Muñante a Chero: “Un funcionario puesto a de como usted no puede hablar a nombre de un pueblo que no lo eligió”

A través de sus redes sociales, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, cuestionó al ministro de Justicia, Félix Chero, quien había señalado que el Congreso legisla a la espalda ciudadanía por archivar el proyecto del Ejecutivo que proponía una consulta ciudadana para ver si se llamaba o no a una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución.

“Un funcionario puesto al dedo como usted no puede hablar a nombre de un pueblo que no lo eligió. Nosotros, como sus representantes y que recogemos a diario sus pedidos, sabemos que falta de salud, seguridad, etc, no se resuelven con nueva Constitución, sino con gestión, algo que ustedes carecen”, indicó Muñante mediante su cuenta de Twitter.

Un funcionario puesto al dedo como Ud no puede hablar a nombre de un pueblo q no lo eligió. Nosotros, como sus representantes y q recogemos a diario sus pedidos, sabemos q falta de salud, seguridad, etc, no se resuelven con nueva Constitución, sino con GESTIÓN, algo q Uds carecen https://t.co/MwJXb7TQoG — Alejandro Muñante (@AlejoMunante) May 7, 2022

El titular del Minjus también había señalado que esperaba iniciativas de parte de los congresistas y de la misma sociedad civil que promuevan una nueva Constitución Política. “A través de un debate amplio y responsable, que escuche a todas las voces del país”, añadió.

Quizás te interese leer | Covid-19: Minsa analizará la eficacia de una posible cuarta dosis para menores de 50 años

Cabe recordar que este 6 de mayo, con 11 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó este viernes el archivamiento del proyecto de ley del Gobierno para consultar a la población si convoca o no a una Asamblea Constituyente que se encargue de redactar una nueva Constitución.

La presidenta de ese grupo parlamentario, Patricia Juárez (Fuera Popular), presentó ayer un predictamen en ese sentido. El decreto de archivo propuesto señala que el artículo 206 de la Constitución es una cláusula de intangibilidad y, por tanto, representa la única regla democrática que el propio poder constituyente ha fijado para la modificación de su obra.

En consiguiente, refiere que el Parlamento no puede realizar alteraciones a dicho principio, debido a que estaría invadiendo competencias que le están vedadas. En consecuencia, plantea el archivo de plano del proyecto del Ejecutivo.

Síguenos en redes sociales