Muñante a Betssy Chávez sobre denuncia contra Alva: “Que asuma las consecuencias legales”

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, cuestionó la decisión de la ministra de Trabajo y también legisladora de Perú Democrático, Betssy Chávez, por no retirar la denuncia constitucional contra la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, tras la reunión que sostuvo con diferentes voceros de la representación nacional para tratar una supuesta vacancia presidencial.





“La ministra Betssy Chávez dice que no retiraría su denuncia contra la presidenta del Congreso y otros congresistas ‘aunque se lo pida el papa’; no lo haga. Que todos los peruanos sean testigos de cómo se cae esa patraña, y luego que asuma las consecuencias legales de su acto”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

La ministra Betssy Chávez dice que no retiraría su denuncia contra la Pdta. del Congreso y otros congresistas “aunque se lo pida el papa”; no lo haga! que todos los peruanos sean testigos de como se cae esa patraña, y luego que asuma las consecuencias legales de su acto.



— Alejandro Muñante (@AlejoMunante) February 21, 2022

También puedes leer | Burgos rechaza declaraciones de Pedro Castillo a prensa: “Parece que solo se debe preguntar lo que ellos quieren decir”

En respuesta al congresista de Renovación Popular, Chávez le pidió calma a su colega parlamentario y se reafirmó en que no retirará la denuncia: “Estimado Alejandro, cálmese un poco. La denuncia tiene un procedimiento, y los votos (que pueden o no gustarnos) es lo democrático. Y el discurso de ‘asumir las consecuencias legales’, por supuesto. Y una vez más, no retiraré nada”, agregó.

En otra publicación, Muñante aseveró que la titular del MTPE deberá asumir las consecuencias legales cuando resulte su denuncia “sin sustento”, con el cual, según indicó, “se pretende criminalizar el derecho a la libertad de reunión y expresión en un estado de derecho como el nuestro”.

Como se conoce, más temprano, los congresistas de las bancadas de Perú Democrático, Perú Libre y Juntos por el Perú firmaron una segunda moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tras revelarse que se reunió con un grupo de legisladores para tratar, según ‘Hildebrandt en sus trece‘, la vacancia presidencial.

“[…] Este grupo golpista liderado por María del Carmen Alva Prieto, presidenta del Congreso de la República, busca alterar el espíritu de la Constitución y las leyes para favorecer sus intereses y de sus amigos, por encima de la voluntad popular“, se lee en el documento.

Más en Exitosa