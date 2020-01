Multarán a camiones que infrinjan restricción horaria en zona céntrica de Lima

Por disposición de la Municipalidad de Lima, se multará con S/344 a los camiones mayores a 18.5 toneladas, remolques y semirremolques O3 y O4 que incumplan las restricciones de circulación dentro de la Macrozona 1, conformada por vías del Cercado, Breña, Pueblo Libre, Jesús María, La Victoria y El Agustino.

Estos vehículos pesados no pueden desplazarse en avenidas locales y colectoras, pero sí en avenidas arteriales (grandes) de lunes a sábado y en dos turnos: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y de 9:00 p.m. a 6:30 a.m.

Además, los conductores de estos camiones pueden utilizar, durante todo el día, las vías libres que se encuentran dentro de la Macrozona 1. Estas son: Evitamiento, Línea Amarilla, las avenidas Nicolás Ayllón y Alfonso Ugarte, desde el Trébol de Caquetá hasta la Plaza Castilla (solo por los accesos).

Cabe precisar que estas restricciones de circulación empezaron a regir, en etapa de marcha blanca, desde setiembre de 2019, con la publicación del Decreto de Alcaldía n.° 011 que establece la implementación progresiva de tres macrozonas.

La fiscalización y aplicación de papeletas a los conductores que no respeten la medida estará a cargo de la Policía Nacional. El monto de la sanción equivale al 8% del valor de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Algunas excepciones

En las zonas industriales se permitirá la circulación de estos camiones a las vías colectoras y locales, solo si se accede por la vía arterial o de libre tránsito más próxima, durante la franja horaria establecida.

Excepcionalmente, los vehículos de carga para contenedores que requieran utilizar vías locales o colectoras para llegar a su destino, fuera de las zonas industriales, podrán acceder por la vía arterial o vías libres, durante la franja horaria establecida.

Los camiones de carrocería hormigonera, bomba hormigonera y los que transportan materiales de construcción podrán desplazarse por vías colectoras y locales conforme con la respectiva autorización de interferencia de vías.

Cabe señalar que esta medida forma parte de un conjunto de acciones que la Municipalidad de Lima impulsa a fin de ordenar y mejorar la fluidez vehicular.