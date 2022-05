Mujer sufre de tocamientos indebidos dentro de bus destino a Trujillo

Toda una pesadilla fue lo que vivió Clarita de los Ángeles Argote, una joven mujer que tomó el bus de la empresa de transporte de Emtrafesa en la ciudad de Lima con destino a Trujillo sin presagiar lo que viviría durante su viaje con destino a Trujillo.

Lo que relata la angustiada mujer, fue que desde las diez de la noche que ingresó al bus se percató que el sujeto que se sentó en el asiento de lado de ella tenía una actitud invasiva es por ello que bajó la manija del asiento y cerró la cortina para tomar distancia del hombre y evitar cualquier incidente.

Sin embargo, alrededor de las doce de la noche cuando el bus se dispuso a apagar la luz, fue el momento preciso para que el sujeto saqué sus bajos instintos y abusara de la joven.

El hombre empezó a tocar parte de su cuerpo, ante esto la mujer le gritó y se dispuso a golpearlo, pero, el hombre continúa tocándola y se burlaba de la situación, la mujer desesperada presionó el botón de auxilio, pero nadie la auxilio, ni siquiera los pasajeros que escucharon los gritos y el llanto de la mujer.

“Tuve que soportar cuatro horas con este sujeto encima mío, no sabía que hacer le decía que me deja en paz, pero se hacia el dormido y se burlaba de la situación, los pasajeros solo miraban y no me ayudaron” fue lo que indicó Clarita entre lágrimas.

Hasta el momento se realizó la denuncia del caso para identificar al sujeto ya que cuando el bus llegó a la ciudad de Trujillo el hombre inmediatamente se dio a la fuga.

Por otro lado, el representante Legal de la empresa de transporte Emtrafesa manifestó que están brindando todas las facilidades del caso para que la Policía tome identifique y de con la captura del sujeto.

