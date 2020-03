Muere veterano actor del Exorcista y el Séptimo sello

El reconocido actor franco-sueco Max Von Sydow, residente en Francia, murió el domingo a los 90 años. La triste noticia fue confirmada por su esposa a través de un comunicado divulgado por el agente del intérprete al semanario Paris Match.

“Con el corazón roto y con una tristeza infinita, anunciamos con extremo dolor el fallecimiento de Max Von Sydow”, ha escrito la productora Catherine Von Sydow. La hija del actor también ha pedido discreción a la prensa durante el periodo de luto.

La leyenda del cine europeo y uno de los actores fetiche del director Ingmar Bergman ganó popularidad mundial tras protagonizar películas como El Exorcista, Hanna y sus hermanas, El Séptimo sello, Fresas Salvajes, Los tres días del cóndor y, en los últimos años, con sus apariciones en la saga de Star Wars o Game of Thrones.

Fue la figura en el éxito de William Friedkin en 1973 El exorcista y volvería a interpretar el papel del padre Merrin en Exorcista II: El hereje, dirigida por John Boorman en 1977.

También interpretó al supervillano de James Bond, Ernst Blofeld, en Never Say Never Never Again de 1983. Incluso fue Satanás en la adaptación de Stephen King de 1993, Needful Things y acumuló más papeles de malo en Three Days of the Condor y Flash Gordon.