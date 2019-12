Muere un padre y tres de sus hijos tras incendio provocado por el árbol de Navidad

Juan Moreno (41), un padre de familia que residía en Hemet, California, murió junto a sus hijas el pasado viernes 27 de diciembre a consecuencia de un incendio que se originó en el árbol de Navidad, según informó la cadena Univisión.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Hemet, el incendio empezó 1:15 de la madrugada y fue originado por una chispa eléctrica del árbol de Navidad, la cual estaba al lado de la puerta principal de la casa.

Juan Moreno, su esposa y dos de sus hijas pudieron huir del fuego. Pero cuando las otras dos menores no pudieron escapar, el padre regresó a la vivienda y minutos más tarde, según Jeff Davis, teniente de la policía de Henet, los bomberos hallaron tres cadáveres y a un menor más con quemaduras de gran magnitud retorciéndose del dolor.

“Me rompió tanto el corazón porque nunca experimente esto”, dijo el vecino Páez.

“Ya era demasiado tarde, demasiado humo, era malo. Y la razón por la que me siento mal es porque hice todo lo posible para entrar, pero no pude. Las llamas eran demasiado altas, simplemente no pude”, expresó conmocionado el vecino de la familia.

El incendio en Olive Apartments provocó que 40 residentes fueran evacuados de sus casas. Se reportó también que la pequeña Janesse fue hallada pegada a la cadera de su padre.

Isac, uno de sus hijos quien también se encontraba en el interior de la casa, logró sobrevivir al incendio, sin embargo, horas después por la gravedad de sus heridas, falleció. Solo sobrevivieron la madre, Christina, y dos hijas más.