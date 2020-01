Muere el piloto portugués Paulo Gonçalves en el Rally Dakar

Paulo sufrió un accidente a la altura del kilometro 263 de la etapa entre Riad y Wadi al Dawasir (Arabia Saudí), que tenía el tramo cronometrado más largo de todo el rally, con un total de 546 kilómetros de competición.

El deportista participaba por 13ª vez en el rally más duro del mundo y por primera vez lo hacía con la marca india de motos Hero, tras haber competido antes con la japonesa Honda con la que en 2015, quedó segundo del Dakar.

Vale señalar que Paulo pudo dejar las carreras tras sufrir -el pasado diciembre- un accidente importante que le causó una fractura en el bazo. “Para mí ya es una victoria estar en la salida’, había declarado.

Motivo de su deceso:

El piloto estaba inconsciente y presentaba una parada cardiorrespiratoria cuando acudió a su rescate un helicóptero de la organización del Dakar, según informó la agencia EFE.

Los participantes del Dakar están viviendo momentos duros, tal como lo menciona Joan Pedrero tras una conversación con el fallecido en una de las carpas mientras compartían comida.

“Ya cuando hemos pasado por allí me he podido percatar que Paulo estaba muy mal, pues he visto muy desesperadas a las asistencias médicas mientras el helicóptero iba camino del punto donde se había producido el accidente”, dijo Pedrero.

“He visto que le daban masaje desesperadamente y he pensado lo peor. Y sí, al llegar a la meta me han confirmado la desgracia. La verdad es que estoy destrozado, pues había convivido mucho con Paolo, una persona extraordinaria, y con buena parte de su maravillosa familia”, concluyó.