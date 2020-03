Muere actor mexicano que doblaba la voz de Gohan en ‘Dragon Ball’

Luis Alfonso Mendoza, el icónico actor de doblaje mexicano, ha fallecido la noche del sábado 29 de marzo por causas que aún se desconocen. Informaciones preliminares indicarían que el actor murió en un tiroteo junto a su esposa y cuñado.

La noticia fue confirmada por familiares, amigos y allegados a Mendoza, quienes hicieron público el lamentable hecho que enlutó a toda la comunidad de artistas. Mario Castañeda, actor que dobla a Gokú, envió sentido mensaje a través de sus redes sociales.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso. Que alguien me lo explique, afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste”, publicó Castañeda.

Cabe recalcar que Mendoza dobló a personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucar, el Conde Patula, Dexter en el “Laboratorio de Dexter”, Sheldon Cooper, Daniel LaRusso, y quizás el más importante, Gohan de Dragon Ball.