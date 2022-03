Moyano reconoce que no llegan a los votos necesarios para la vacancia de Castillo

En breves declaraciones para Exitosa, la congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, indicó que no tienen los 87 votos necesarios para lograr la vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Además, se refirió al altercado en el pleno que originó su colega de bancada, Vivian Olivos, quien colgó un cartel en su escaño en donde exigía la vacancia del jefe de Estado.

“Cuando se hacen los números, se ve que no vamos a llegar, hasta el momento no llegamos a los 87 votos (para la vacancia de pedro castillo). Si observan las personas que, aparentemente votarían a favor de Castillo, parece que las recientes informaciones, como la orden contra Bruno Pacheco, etc, no habrían calado en ellos”, señaló.

Sobre el cartel de Vivian Olivos, Moyano precisó que esa fue una decisión personal de su colega, pero adelantó que tenía todo el respaldo de su bancada. Además, recalcó que en dicho banner no había ningún insulto y que se estilaba en el pleno colgar este tipo de pancartas.

DEBATE DE VACANCIA

El presidente Pedro Castillo finalmente decidió asistir al pleno del Parlamento para dar un breve mensaje al Congreso en el marco del debate de la vacancia presidencial.

Luego de 15 minutos de discurso, el jefe de Estado indicó que dicha moción no tenía ningún sustento, “salvo teorías basadas en recortes periodísticos” y además, hizo un llamado a los legisladores a que voten “por darle estabilidad al país”, el presidente decidió abandonar el hemiciclo.

Como se conoce, para aprobarse la vacancia presidencial se necesitan 87 votos. De lograrse, el mandatario deberá abandonar el cargo y Dina Boluarte, actual vicepresidenta de la República, asumir la presidencia.

