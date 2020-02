Movistar | Cecilia García: Osiptel resultó ser un ‘Osinergmin 2’

La virtual congresista electa por ‘Podemos’ y conductora de Exitosa, Cecilia García, señaló el cambio de actitud del presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente Schwarz, quien hace solo 11 días calificaba el incremento de tarifas de Movistar como “decisiones empresariales que se debían respetar” a ordenar la suspensión del alza y posterior devolución del dinero a los usuarios.

“Hace 11 días su discurso era totalmente diferente, el Sr. Muente decía – a través de los comunicados, que pueden ser verificados en la cuenta de Twitter de Osiptel – unas contradicciones vergonzosas, ellos decían hace 11 días que los incrementos eran decisiones comerciales que se tenían que respetar, que ellos no podían controlar, no podían supervisar, pero que tampoco solicitaban y respaldaban”, señaló durante su programa ‘En Defensa de la Verdad’, en Exitosa.

Recordemos que, luego de una fuerte presión de miles de usuarios en las redes sociales y las denuncias de Exitosa, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ordenó a la empresa española Telefónica del Perú dejar sin efecto el incremento de sus tarifas que venía afectado la economía de miles de hogares, por lo que la empresa de telecomunicaciones tendrá que devolver más de 22 millones de soles a un millón 700 mil usuarios a nivel nacional tras ya haberles aplicado un primer cobro.

Para Cecilia García este cambio radical de postura demostró que Osiptel al ser comunicada no verificó – como demanda sus obligaciones – que el alza de tarifas sea de acuerdo a ley, algo que Rafael Muente confirmó que se haría solo después de aplicado el aumento y el masivo reclamo ciudadano. ¿Qué pasaba si la gente no reclamaba? Para la virtual congresista electa por ‘Podemos’ esto demuestra que Osiptel es un ‘Osinergmin 2’, ya que solo se pudo conocer la inoperancia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería luego de la tragedia en Villa El Salvador que le costó la vida a decenas de personas.

“Cuando (Movistar) le notificaba a Osiptel era solamente un mero trámite, Osiptel no verificaba si se habían cumplido o no los requisitos para que estos incrementos se dieran en su factura”, detalla Cecilia García, quien aseguró que llevará este tema al Congreso para revisar cómo viene trabajando Osiptel y por qué se ha vuelto constante el abuso hacia los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, pese a que ellos tienen el rol de supervisar el correcto desarrollo de estos servicios.

“El comunicado de Osiptel más me parece una forma desesperada de justificar los más de 15 mil soles mensuales que se les paga al presidente (Rafael Muente) y a esa plana dorada para decir que algo están haciendo porque recién van a evaluar si se cumplieron o no con todos los requisitos para estos incrementos. Es decir, a pesar de que la empresa operadora les notificó del incremento, ellos jamás verificaron si eran o no legales, estamos hablando de otro caso como el de Osinergmin que después de la deflagración que hubo en Villa El Salvador recién dijo vamos a ver qué pasó con esta empresa”, agregó.