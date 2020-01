Morán: “Policías involucrados en delitos graves pasarán al retiro”

El ministro del Interior, Carlos Morán señaló que con el decreto de urgencia que regula el pase al retiro de efectivos policiales por falta de idoneidad para desempeñar su trabajo, la institución policial podrá desprenderse con mayor velocidad de los agentes que estén implicados en actos ilícitos. Recalcó que estos malos elementos deben ser sancionados drásticamente.

“El presidente Vizcarra ha sido muy enfático en decir que todos los funcionarios que estén involucrados en delitos, deben ser sancionados drásticamente. Esto se agrava si este funcionario viste el uniforme de la Policía, porque se ha formado precisamente para defender la ley, pero no para violarla”, señaló en el programa ‘Hablemos Claro’ conducido por Nicolás Lúcar en la plataforma radio-TV Exitosa.

Asimismo, aseguró que la “inmensa cantidad de Policías” actúan con lealtad, honestidad y abnegación. “Y a lo largo de estos años hemos visto que muchísimos policías han ofrendado sus vidas en la lucha contra el crimen organizado o contra el terrorismo. Y han dejado huérfanos y viudas. Esos policías son un ejemplo”, expresó.

Sin embargo, reconoció que existen malos elementos en la Policía que quebrantan los valores y códigos de la institución que“ no son idóneos y deben salir de la misma”.

Hemos encontrado, señaló, que hay policías con sentencias condenatorias que pertenecen a bandas criminales y siguen siendo de la parte de la institución porque el proceso del régimen disciplinario con estas delaciones y leguleyadas porque hay que cumplir el debido proceso permite muchas veces se vayan dilatando la capacidad sancionadora de los órganos de control de la Policía y pueden prescribir. “Tenemos policías que están involucrados en delitos como feminicidios y violencia familiar y no hay hasta ahora argumentos legales para sancionarlos”, sostuvo.

55 mil procesos

En ese sentido, el titular del Mininter resaltó que hay cerca de 55 mil policías con procesos disciplinarios en curso, de los cuales 90% son suboficiales de segunda y tercera. No obstante, agregó que este decreto de urgencia no solo está dirigido para suboficiales sino a oficiales de toda jerarquía en la institución.

Al ser consultado sobre, el procedimiento para lograr la sanción del efectivo, Carlos Morán explicó que se creará una comisión sectorial en la PNP que maneje una base de datos y analizará el caso del presunto mal elemento y remita la información de cada caso al Comandante General PNP y luego al Ministerio del Interior.

MEA CULPA POR DESIDIA

El ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que este decreto de urgencia la PNP podrá mandar al retiro a policías que no cumplan con sus funciones como es el caso de los agentes de una comisaria en el distrito de El Agustino que no auxiliaron a una mujer que terminó a asesinada junto a sus hijos a manos de su ex pareja. “Esto no puede repetirse”, aseveró.