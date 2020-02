López-Dolz: “Morán está buscando irse, pero no aceptan su renuncia”

El exviceministro del Interior, Dardo López-Dolz, afirmó que con el anuncio de quitarle resguardo policial a los congresistas, el titular del Mininter, Carlos Morán, busca la censura del nuevo Parlamento porque el presidente Martín Vizcarra no le quiere aceptar su renuncia.

“Fuentes del mismo ministerio han comentado que Morán ya se quiere ir. Morán sabe del desgaste político del Ejecutivo y ya no quiere ser parte de este, no es ningún tonto. Lo que está haciendo es atacar al Congreso con quitarles la seguridad para provocar su censura, victimizarse e irse en olor a santidad porque Vizcarra no le quiere aceptar su renuncia”, precisó.

Asimismo, calificó la propuesta de que quitarle la seguridad a los congresistas como “populismo barato”, que el Gobierno ha intentado utilizar como un distractor frente a la crisis que ha generado el caso Odebrecht en el Ejecutivo.

“Quitarles policías a los congresistas no va a funcionar. ¿Qué pasa si matan o secuestran a un parlamentario? ¿Qué van a decir en el extranjero? Hace unas semanas hablaron de reemplazar a policías con militares en unas zonas, que es otra barbaridad que no es viable.