Morán: “El presidente Vizcarra no me ha desautorizado”

El ministro del Interior, Carlos Morán, señaló que el presidente Martín Vizcarra no lo desautorizó al afirmar que la reducción de personal de seguridad a congresistas, medida anunciada por su portafolio, solo fue “una propuesta”.

“Lo que he dicho fue un encargo del presidente para una evaluación. Es una iniciativa. El presidente no me ha desautorizado. La iniciativa sigue en pie. Yo acá quiero puntualizar de que más allá de la forma como se apruebe esta iniciativa, está la intención del Gobierno de solucionar un problema que es el déficit de personal de seguridad policial”, manifestó durante una conferencia de prensa.

En ese sentido, el titular del Mininter saludó que varios parlamentarios hayan aceptado esta iniciativa y mostraron su apoyo para incrementar el número de efectivos en las calles.

“También quiero aprovechar que algunos congresistas se han manifestado a favor de esa iniciativa como la bancada de Somos Perú. Yo estoy dispuesto a reunirme con otras bancadas para hacerles llegar el planteamiento a todos los partidos antes que se instale el Congreso”, sostuvo Morán.