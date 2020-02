Morales: “Impulsaremos la ley antimonopolio”

Ante los cuestionamientos a Telefónica, Humberto Morales, excongresista del Frente Amplio y dirigente de esta agrupación, aseguró que desde el Parlamento volverán a insistir con un proyecto de ley antimonopolio y oligopolio que tenga como objetivo regular a las empresas que tengan demasiado control del mercado que les permite no pagar sus deudas.

“Nosotros presentamos una ley antimonopolio contra empresas usureras como Telefónica y las mineras, pero la derecha representada por la bancada de Fuerza Popular y algunos de sus socios no la aprobaron en el Congreso. No hay derecho para que Telefónica judicialice por años sus deudas con el objetivo de no pagarlas”, dijo.

Asimismo, agregó que así como la Sunat y otros organismos reguladores son mano dura con los pequeños emprendedores, deberían ser igual de rigurosos con empresas como Telefónica.