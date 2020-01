Mora dice que hay de 6 a 8 morados con sentencia por violencia

El controvertido candidato por el Partido Morado, Daniel Mora Zevallos, denunció que en esta agrupación existen “seis u ocho aspirantes a una curul que fueron sentenciados por problemas de violencia familiar, pero que aún siguen en carrera”.

Visiblemente mortificado, dijo que su caso no es el único, pero no identificó a los involucrados en los supuestos casos de violencia familiar. El exministro afirmó que el Partido Morado se está aprovechando de un problema familiar, al remarcar que “jamás tuvo una sentencia por violencia”, y negar también que le haya roto la nariz o haya pateado a su esposa, como denunció ella misma.

En otro momento de sus declaraciones, Mora aseveró que ya no está en campaña y que presentó públicamente su renuncia a candidatear por el Partido Morado. Sin embargo, dijo que ahora les toca a los personeros de la organización política realizar los trámites correspondientes para que la misma (la renuncia) se haga efectiva.

“No tengo por qué hacerlo (presentar su renuncia al JEE), para eso existen los canales legales del partido. (…) No sé quién seguirá en carrera porque yo ya dejé de hacer campaña”, aseveró a la misma estación de televisión durante un enlace telefónico al mediodía de ayer.

Mora Zevallos hizo estos comentarios después que el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, Luis Carrasco, afirmara que el candidato (Mora) no cumplió con presentar formalmente su renuncia a las elecciones congresales ante este organismo y seguiría en carrera electoral.

“Yo cuando he renunciado no me he puesto en ese tema (jurar como congresista de ser elegido), yo lo único que he hecho es presentar mi renuncia y punto. He dejado de hacer campaña y punto”, refirió el exministro.