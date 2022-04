Atención. Este martes, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya advirtió que por ningún motivo se aceptará la invitación de Vladimir Cerrón al foro del Congreso de la República, sobre la Asamblea Constituyente.

“No se va a aceptar, eso es emplear las tácticas (…) para poder penetrar en el sistema, o sea el Congreso es el baluarte de la Constitución, no se puede permitir que vengan a hablar mal de la Constitución en nuestra propia casa, eso es inaceptable”, manifestó tras consulta de Exitosa.

En esa línea, Montoya respondió a cuestionamiento de Waldemar Cerrón, legislador oficialista y hermano del secretario general de Perú Libre, quien mencionó que “a nadie se le prohíbe el hecho de conversar y expresar ideas libremente”.

Jorge Montoya a Vladimir Cerrón: "No se puede permitir que vengan a hablar mal de la Constitución en nuestra propia casa"

“Fuera de las rejas (del Congreso) pueden hacer el foro con él, dentro de las rejas no. Yo no veo ninguna persecución política (contra Vladimir Cerrón), si lo hubiera habido ya estaría preso”, aseveró.

Asimismo, agregó que desde el Legislativo se tiene la firme decisión de que este foro no se realizará. “Más allá de decir que no, se ejecutará la decisión de que no se haga, eso es todo”.

Por otro lado, Montoya también dijo que, por el momento, su agrupación parlamentaria no contempla presentar una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

En declaraciones a Canal N, Montoya anunció que solo se presentará un nuevo recurso contra el jefe de Estado cuando estén seguro de contar con los 87 votos requeridos para la destitución presidencial.

Acotó que la tercera moción de vacancia presencial debe ser la “definitiva”, por lo que no pueden haber errores de cálculo.

“[¿Renovación Popular va a promover una nueva moción de vacancia?] No, por el momento. Como lo he explicado, tenemos que estar seguros porque para la próxima no puede haber error”, manifestó.

“La próxima es la definitiva y tenemos que estar completamente seguros de que contamos con los votos necesarios”, agregó.

