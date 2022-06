Montoya sobre Gladys Echaíz como presidenta del Congreso: “Es una personada adecuada para el puesto”

El congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, reveló que su agrupación sí respaldaría una eventual candidatura de Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso) para presidir el Congreso.

En declaraciones a TV Perú, el legislador recordó que hace tres semanas propuso a Echaíz como titular del Legislativo, en reemplazo de María del Carmen Alva, al considerar que es una persona “adecuada para el puesto” tras su experiencia como fiscal de la Nación.

“Yo he hecho esta propuesta hace dos o tres semanas, cuando me hicieron la pregunta consideré que (Echaíz) era una persona adecuada para ese puesto. Desde ahí su hombre ha dado vueltas, sí la apoyaríamos a ella, definitivamente”, indicó.

Montoya también aseveró que Renovación Popular no hubiera respaldado a Alva Prieto ante una eventual reelección como presidenta del Legislativo. “La reelección no está considerada bajo ningún punto de vista”, sentenció.

En esa línea, negó conocer el supuesto acuerdo que se estableció en 2021 para los relevos en la Mesa Directiva.

“Yo no he confirmado ningún compromiso ni hemos quedado en ningún relevo para la Mesa Directiva. Mi bancada no ha estado incluida en ese acuerdo, si lo han hecho lo habrán hecho dos partidos para hacer sus componendas”, señaló.

Finalmente, el congresista dijo que su bancada aún no evalúa si establecerá alianzas con otras agrupaciones para las elecciones de la nueva Mesa Directiva, que se renovará el próximo 26 de julio.

