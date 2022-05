Montoya sobre acusación de Villaverde: Tiene que comprobarse, no se puede acusar a nadie si no hay comprobación

En declaraciones a la prensa, el legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular, señaló que es vital que Zamir Villaverde muestre pruebas de las acusaciones realizadas contra el presidente Pedro Castillo. Según precisó, de comprobarse, se podrá convencer a los congresistas que no estaban de acuerdo con la vacancia presidencial.

“A Villaverde le pedimos pruebas, si tienes videos que son una prueba clara, sino tendrá que presentar pruebas documentadas. Tiene que comprobarse, no se puede acusar a nadie si no se tiene una comprobación […] En el supuesto de que se compruebe, creo que es suficiente para que el resto de congresistas que no estaban de acuerdo (con la vacancia), lo estén”, señaló Jorge Montoya.

El legislador indicó que se encontraba elaborando una vacancia presidencial basada en el presunto plagio que habría cometido el presidente Castillo en su tesis. “Ahora tenemos más elementos para introducirla, pero no se va a procesar nada hasta que no tengamos el consenso de todas las bancadas y el número de votos que se necesitan”, acotó.

ACUSACIONES DE VILLAVERDE

Como se conoce, este miércoles, el empresario Zamir Villaverde, quien actualmente cumple prisión preventiva por presunta licitación irregular, acusó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso al presidente Pedro Castillo de “liderar, coordinar y planificar” con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los resultados de las elecciones generales para “ganar y así “perjudicar a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori”.

“Les comunico que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación, además de declarar ante el Ministerio Público, a través de Karla Zecenarro, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, coordinó y planificó al más alto nivel este trabajo con el JNE, mellando así la democracia y perjudicando a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori y manipulando la voluntad popular”, manifestó Villaverde.

Quizás te interese leer: Ministro Chávarry confirma que se brindará resguardo policial a Zamir Villaverde

Agregó: “las personas nos equivocamos, pero es de valientes reconocer nuestros errores. Hay mucha gente que está esperando mis declaraciones para que se sumen porque el país necesita un cambio”. También denunció que desde hace un tiempo recibe amenazas de muerte provenientes del Gobierno que tienen la finalidad de silenciarlo.

Además, el empresario reveló ante la comisión de Fiscalización que preside Héctor Ventura, que el ministro de Justicia, Félix Chero Medina, envió un emisario para lograr una comunicación con él, a fin de convencerlo para que deslinde de responsabilidades al presidente Castillo y otras autoridades en el marco de la denuncia de presunto fraude electoral.

EL DATO

Cabe precisar que Villaverde no ha presentado pruebas hasta el momeno sobre sus acusaciones, sin embargo, Héctor Ventura (Fuerza Popular) señaló que el empresario sí cuenta con las pruebas necesarias.

“Son pruebas documentales que Zamir Villaverde ha manifestado que las tiene. Dada la gravedad de estos presuntos actos de corrupción, se tomaría tal vez la decisión de interpelar al ministro de Justicia y se tenga su declaración”.

JNE RECHAZA ACUSACIONES DE VILLAVERDE

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó rotundamente las declaraciones del empresario Zamir Villaverde, al advertir que acusa, de manera falsa y sin pruebas, la existencia de un fraude electoral durante las elecciones generales 2021.

“Exigimos se muestren las presuntas pruebas de tal falso fraude. En las próximas horas, será convocado un pleno ampliado del sistema electoral“, escribió el organismo en su cuenta oficial en Twitter. Para dicho pleno, señaló, se contará con la ONPE y Reniec.

Según el JNE, los actos políticos entre el entorno del actual gobierno y su oposición, así como las maniobras legales de un investigado para sus propios fines y/o expectativas políticas en que se engarza, no pueden ser pretexto de declaraciones escandalosas sin fundamento.

Síguenos en redes sociales