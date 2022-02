Montoya: Si se prueba la denuncia contra Castillo, presentaremos la moción de vacancia

En diálogo con Exitosa, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que presentaría de inmediato una moción de vacancia presidencial si es que se comprueba las acusaciones de Karelim López, quien hoy, tras acogerse a la colaboración eficaz, reveló que el presidente Castillo estaría relacionado a actos ilícitos.





“De ser cierta la denuncia que involucra al presidente Castillo, presentaríamos la moción de vacancia y ahora sí la firmarían, sería inaudito que no quisieran hacerlo. Pero hay que primero comprobarlo, antes de actuar […] Si esto se prueba, ya no hay nada que hacer. La justicia tiene que proceder y nosotros, desde el Congreso, con la vacancia. Un delito de corrupción no tiene arreglo”, señaló Montoya en diálogo con Exitosa Sábado.

Quizás te interese leer | Vergara: “De confirmarse acusaciones, Presidente Castillo tendría que ser vacado”





El parlamentario celeste también se refirió a la próxima solicitud del voto de confianza al Gabinete Ministerial e indicó que debido a este y los últimos hechos, es imposible darle la investidura a la cartera de ministros que preside Aníbal Torres.

“Hay que ser claros y decir que no vamos a dar un paso atrás contra la corrupción y si el presidente está involucrado, tendrá que irse […] Vamos a descubrir qué bancadas son aliadas del gobierno, no hay duda, no se le puede dar la confianza a un gabinete que tiene ministros con esa idoneidad tan cuestionable”, aseveró Montoya.

LÓPEZ SE ACOGE A LA COLABORACIÓN EFICAZ

En el marco de una nueva investigación por el presunto delito de lavado de activos, este sábado se conoció que la empresaria Karelim López se acogió al proceso de colaboración eficaz y habría indicado participación -junto al presidente Pedro Castillo- en presuntos delitos.

Según precisó IDL reporteros, la empresaria entregó información vinculada con el presidente Pedro Castillo y sus sobrinos, Bruno Pacheco, el ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el exministro de Defensa Walter Ayala y cinco congresistas de la bancada de Acción Popular.

Además, de acuerdo a información de La República, la aspirante a colaborador eficaz asevceró que el jefe de Estado lideraría una organización criminal que tiene como fin obtener dinero con las licitaciones de obras públicas, con los nombramientos en las Direcciones de Salud a nivel nacional, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la Sunat.

Síguenos en redes sociales