Montoya dice que es indispensable acelerar denuncia contra Boluarte

El congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, puntualizó que “es indispensable” que se acelere el trámite de la denuncia contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por una posible infracción constitucional porque, supuestamente, realizaba labores como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ostentaba el cargo público, lo cual está prohibido por la Constitución.

“Es indispensable e inminente que se declare en sesión permanente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y acelere el trámite de la denuncia contra la aún Vicepresidenta, Sra. Dina Boluarte (sic)”, escribió en Twitter el parlamentario.

Sostuvo que el Congreso tiene primero que resolver la situación de Boluarte para luego proceder con la vacancia del presidente Pedro Castillo. “Ese es el paso primordial antes de la presentación de la vacancia presidencial. Luego será el desaforo de los congresistas que estén involucrados en los actos de corrupción. No podemos tolerar más este Gobierno. Insto a mis colegas parlamentarios a votar con conciencia y a la nueva Mesa Directiva a priorizar el tema de la vacancia y ponerle fin a este gobierno desastroso siendo primero inhabilitada la Sra. Dina Boluarte”, aseveró.

En ese sentido, Montoya dijo que sería un error que se esté pensando en que Boluarte podría ser la reemplazante de Castillo. “Existen rumores que congresistas están impulsando una recolección de firmas para la vacancia, de ser cierto esto no le veo una buena intención. Primero se debe de inhabilitar a la vicepresidenta y luego proceder con la vacancia. Alterar este proceso sería ponernos intencionalmente la soga al cuello. Nos equivocaríamos totalmente si ponemos de presidenta a Dina Boluarte sabiendo que será peor que Castillo. Seamos honestos y pensemos en el Perú”, remarcó.

El almirante en retiro sostuvo, además, que él y su bancada siguen firmes en su pensamiento de que este gobierno es lo peor para el país y un peligro para la democracia. “La izquierda Caviar se quiere meter por los palos porque está con ansias del poder que han perdido. Los primeros en promover esta moción y lideran la misma es mi bancada. No me equivoque y no me equivoco, este gobernante de turno nos está llevando a la ruina y debemos ser firmes para defender nuestra aún débil democracia”, aseveró.

“SE VERÁ EN UN MES”

El congresista por Avanza País, José Williams Zapata, explicó que en aproximadamente un mes se estaría viendo la acusación constitucional contra Dina Boluarte. Esto pasa, según explicó, por el cambio de las comisiones, entre ellas la de Acusaciones Constitucionales, lo que se verá en la próxima legislatura. Consideró, además, que de ninguna manera la oposición se ha debilitado y menos se ha dividido. “Avanza País sigue firme en búsqueda de la vacancia”, dijo.

