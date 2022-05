Jorge Montoya: Cerrón está llamando a la violencia y eso es delito

¡Atención! El legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya, cuestionó las declaraciones realizadas por Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, durante un evento partidario en donde señala que el cambio de Constitución es necesario para el país, ya sea que este se de manera pacífica o no.

“Lo que hace es incentivar a la violencia y eso es delito. Debería fijarse que es lo que habla, no puede hace run llamado a ese tipo de violencia”, indicó Jorge Montoya en declaraciones a la prensa en los exteriores del Parlamento.

En esa línea, el legislador celeste recalcó que el tema del Cambio de Constitución “ya está cerrado”, puesto que la comisión de Constitución decidió archivar el proyecto del Ejecutivo que planteaba una consulta ciudadana para elaborar una asamblea constituyente que se encargue de elaborar una nueva Constitución.

“No es que no se quiera modificar (la Constitución), tenemos propuestas para ello en todos los partidos. La bancada de Renovación Popular está preparando una respuesta integral de reforma política a la Constitución, cualquier cosa que se pueda hacer con la para mejorar las condiciones el país se va a hacer, pero eso no significa cambiar la carta magna”, señaló Montoya.

DECLARACIONES DE CERRÓN

Durante un evento partidario realizado el pasado 3 de mayo, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas señaló que la única manera de realizar cambios en el país es cambiando la Constitución Política del Perú. Incluso, recalcó que este objetivo se deberá lograr “ya sea de manera pacífica o no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. Nosotros reafirmamos -desde que se fundó el parido- en el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacifica, lamentablemente”, señaló

